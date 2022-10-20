В России продлили режим временного ограничения полетов

© Фото: Viktor Borzyh, RussianLook, GlobalLookPress

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах России продлен до 28 октября 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

По данным ведомства, ограничение полетов касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров, используя альтернативные маршруты: аэропорты таких городов, как Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва.

Отмечается, что остальные аэропорты Российской Федерации продолжают работу в штатном режиме.

Ранее Федеральное агентство продлевало запрет на полеты пассажирских самолетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России 14 октября. Режим ограничения полетов на юге страны действует с 24 февраля.