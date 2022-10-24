Четверо туристов пропали на курильском острове Итуруп

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Спасатели выдвинулись на поиски туристической группы, пропавшей на курильском острове Итуруп. У трех участников похода наблюдается ухудшение самочувствия. По данным регионального МЧС, маршрут группы из четырех человек проходит через район мыса Конакова, бухту Исоя, бухту Любава и подножье вулкана Баранский, его протяженность составляет 60 километров.

«В 18.15 (сах) 22.10.2022 в ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что у трех участников зарегистрированной туристической группы, находящейся у подножья вулкана Баранский о. Итуруп, появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры», - говорится в сообщении спасательного ведомства.

На поиски туристов направили вертолет и спасателей. Ситуация осложняется погодными условиями и отсутствием связи на острове.

Ранее в Сочи пропала туристическая группа с детьми. Двое мужчин с тремя детьми вышли в поход в район хребта Ажек 1 октября. Позднее группу удалось найти, все туристы живы и здоровы.

