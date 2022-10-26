Мастерство ведения огня: мобилизованные в Самарской области отточили навыки стрельбы

В ходе боевых стрельб личный состав вел огонь по различным типам мишеней, как неподвижным, так и движущимся на расстоянии до 800 метров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области прошли контрольные занятия по огневой подготовке с мобилизованными военнослужащими.

Военнослужащие оттачивали слаженность действий и индивидуальную выучку при выполнении боевых стрельб в ночное время из АК-74, 7,62-мм пулеметов и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

В ходе боевых стрельб личный состав вел огонь по различным типам мишеней, как неподвижным, так и движущимся на расстоянии до 800 метров. Вместе с тем мобилизованные поэтапно отработали элементы комплекса действий при стрельбе на таких учебных точках как: изготовка к бою, смена огневой позиции, основы и правила стрельбы. Кроме того, военнослужащие изучили основные тактико-технические характеристики вверенного вооружения.

Ранее Минобороны РФ показало, как в Приморском крае мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) совершенствуют навыки стрельбы штатным снарядом из танков Т-72Б и бронетранспортеров БТР-82А. Экипажи танков и бронетранспортеров тренируют навыки стрельбы, в том числе в сложной обстановке и в условиях многозадачности.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.