Задача «со звездочкой»: как мобилизованные осваивают танки и БТР в сложной тактической обстановке в Приморье

Экипажи танков и бронетранспортеров совершенствуют навыки стрельбы, в том числе в сложной обстановке и в условиях многозадачности.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Приморском крае мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) совершенствуют навыки стрельбы штатным снарядом из танков Т-72Б и бронетранспортеров БТР-82А. Бойцы тренируются на полигоне под руководством опытных офицеров общевойсковой армии ВВО.

Экипажи выполняют тактико-огневые упражнения стрельб в сложной тактической обстановке и учатся сочетать несколько огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.

Для наводчиков-операторов созданы более сложные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней. Мобилизованные отрабатывают такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу и с места, из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Ранее «Звезда» показала, как мобилизованные восстанавливают навыки на Русском Севере. В Мурманской области они отрабатывают боевое слаживание отделений во взаимодействии с танками.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов