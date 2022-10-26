Действующий чемпион UFC в легком весе Махачев вернулся в Россию

Ислам Махачев одержал победу в бою против бразильца Чарльза Оливейры за титул чемпиона UFC в легком весе.

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Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев вернулся в Россию. Об этом сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов и добавил, что пожелал спортмену «впредь высоко держать планку».

«Дагестан встречает чемпиона! Только что Ислам Махачев прилетел в родную республику с поясом чемпиона UFC в легком весе!», - написал Меликов у себя в Telegram и опубликовал ролик, где он встречает Махачева.

Напомним, 23 октября Ислам Махачев одержал победу в бою против бразильца Чарльза Оливейры за титул чемпиона UFC в легком весе. Во втором раунде Махачев применил удушающий прием, после чего Оливейра сдался.