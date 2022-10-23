Российский боец Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Россиянин одержал победу в решающем поединке над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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Российский боец Ислам Махачев одержал победу в бою против бразильца Чарльза Оливейры за титул чемпиона UFC в легком весе. Главный поединок турнира UFC 280 завершился на «Этихад Арене» в Абу-Даби.

Во втором раунде Махачев применил удушающий прием, после чего Оливейра сдался. По итогам поединка российский боец получил чемпионский пояс UFC в легком весе.

Махачев ранее занимал четвертое место в рейтинге UFC в легком весе. Предыдущий поединок 31-летний боец провел 27 февраля, нокаутировав американца Бобби Грина в первом раунде.

Всего у Махачева 22 победы на ринге и одно поражение. У Оливейры, в свою очередь, 33 победы и восемь поражений. Чемпионский пояс перешел бразильцу после россиянина Хабиба Нурмагомедова, завершившего карьеру в 2020 году.