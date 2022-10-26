Власти Горловки сообщили, что обстрелы ВСУ привели к разрушениям почти во всех районах

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Первый замглавы горадминистрации Горловки Павел Калиниченко заявил, что частные и многоквартирные дома почти во всех районах города повреждены в результате обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, с 24 февраля было зарегистрировано свыше 7387 обстрелов жилых кварталов Горловки, жертвами которых стали 88 человек, включая одного ребенка. Вместе с тем пострадали 326 человек, 12 из которых - дети.

«Пострадало 1675 частных домов с февраля и 646 многоквартирных домов. В масштабах города это практически все поселки, все районы были подвержены разрушению в той или иной степени», - цитирует Калиниченко РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, за весь период киевской агрессии погибли 311 человек, ранеными числятся 1030 гражданских.

Напомним, 5 октября вооруженные силы Украины обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в Донецкой Народной Республике из вертолета.