Журналистов ограбили во время записи прямого эфира в Эквадоре

Грабителей включенная камера не остановила, один из них выхватил из рук ведущей мобильный телефон.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Teleamazonas

Журналистов из Эквадора ограбили в прямом эфире. Съемочная группа местного канала «Teleamazonas» записывала репортаж у стадиона, где в настоящее время проходит главный футбольный кубок Южной Америки - Либертадорес.

Даже включенная камера не остановила грабителей. Один из них, угрожая оружием, выхватил из рук ведущей мобильный телефон, камеру бандиты взять не успели. Получив отпор, злоумышленники скрылись на мотоцикле. Как отметили журналисты после, телефона не жалко. Главное, что сами остались целы.

В сентябре в Бейруте группа бандитов захватила в заложники сотрудников отделения банка. Преступники требовали отдать деньги с долларового вклада.