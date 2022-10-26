В стране и мире Додон заявил, что власти Молдавии могут ввести в страну войска НАТО Елизавета Потейчук Экс-лидер Молдавии уточнил, что в таком случае властям страны проще обратиться в конституционный суд, а не запускать процедуру пересмотра конституции. © Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress Читайте нас на: Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти республики, невзирая на нейтралитет, могут ввести в страну войска Североатлантического альянса (НАТО), применив помощь конституционного суда. «В 2016-2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял», - сказал Додон в беседе с РИА Новости. Экс-лидер Молдавии уточнил, что властям страны проще обратиться в конституционный суд, а не запускать процедуру пересмотра конституции, которая длится полгода. При этом, объясняет Додон, правящей партии не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить основной закон Молдавии. Ранее вице-премьер республики Андрей Спыну заявил, что жители Молдавии с 24 октября начнут испытывать дефицит электроэнергии. Экспертное мнение и аналитика