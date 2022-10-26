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Ракета с кораблем «Прогресс МС-21» стартовала с Байконура

Марина Крижановская
03:22 26.10.2022
Грузовому кораблю предстоит пробыть в открытом космосе порядка восьми месяцев.
© Видео: roscosmos.ru © Фото: roscosmos.ru
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С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21». Корабль отправится к Международной космической станции. Трансляция запуска ведется из подмосковного Центра управления полетами.

Ракета должна вывести корабль на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. «Прогресс» сделает 34 витка вокруг Земли и пристыкуется к станции 28 октября в 5.50 по московскому времени. Корабль пробудет в космосе порядка восьми месяцев.

«Прогресс МС-21» доставит на космическую станцию более 2,5 тонны грузов. Это топливо для станции, питьевая вода, азот для поддержания атмосферы на МКС, ресурсная аппаратура для систем российского сегмента, продукты и другие вещи.

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