Сквозь огонь и дымовую завесу: как готовят мобилизованных в Крыму

Для тренировочного боя норматив был как для реального: будущие морпехи экзамен сдали, уложившись в отведенное время и выполнив приказ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Крыму приступили к завершающему этапу подготовки мобилизованных. Проводят усиленные тренировки на полигонах Черноморского флота. На побережье для резервистов создали уникальную полосу препятствий - психологическую. Сначала ее проходят опытные военнослужащие - морпехи.

Первые выстрелы раздаются, едва катера появляются на горизонте - так десантники еще с воды расчищают себе «пятачок» для высадки. Идут в наступление.

Взрывы под ногами, горящие покрышки и вокруг взрывы, но нужно идти вперед. Маскировка военнослужащих - густой и едкий дым, но лишь на несколько минут. Нужно успеть продвинуться и занять позиции, пока он не рассеялся. С моря продолжает прибывать подкрепление.

«Катера подходят вплотную к берегу. В такой плотной дымовой завесе их не разглядеть. Это делается для того, чтобы десант мог высадиться под прикрытием и остаться незаметным», - рассказала корреспондент Виктория Косогляденко.

Одни прикрывают, другие идут в атаку. Автоматы, гранатометы, пулеметы и снайперские винтовки - весь стрелковый арсенал морпехов. Сценарий учебного боя прорабатывался совместно командирами и психологами. Задача - не напугать, а научить не бояться, даже в непредсказуемых ситуациях.

Подробнее о том, какова длительность такого условного боя и какие эмоции испытывают сами бойцы - смотрите в материале Виктории Косогляденко.