Суровая Арктика: как мобилизованные восстанавливают навыки на Русском Севере
В Мурманской области военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине, отрабатывают боевое слаживание отделений во взаимодействии с танками. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Тренировки с резервистами проводятся на полигонах Северного флота под чутким руководством старших товарищей с большим опытом.
Боевое мастерство совершенствуют мотострелки и танкисты. Отрабатывается тактика ведения боя в наступлении в составе отдельных штурмовых групп под прикрытием танков.
После подобных занятий военнослужащие будут психологически увереннее себя чувствовать на фронте, эффективнее выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.
Ранее военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказал, как танкисты действуют на Авдеевском направлении.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов