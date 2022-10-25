Суровая Арктика: как мобилизованные восстанавливают навыки на Русском Севере

Тренировки с резервистами проводятся на полигонах Северного флота под чутким руководством старших товарищей с большим опытом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Мурманской области военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине, отрабатывают боевое слаживание отделений во взаимодействии с танками. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Тренировки с резервистами проводятся на полигонах Северного флота под чутким руководством старших товарищей с большим опытом.

Боевое мастерство совершенствуют мотострелки и танкисты. Отрабатывается тактика ведения боя в наступлении в составе отдельных штурмовых групп под прикрытием танков.

После подобных занятий военнослужащие будут психологически увереннее себя чувствовать на фронте, эффективнее выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.

Ранее военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказал, как танкисты действуют на Авдеевском направлении.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов