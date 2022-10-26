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И в горе, и в радости: в Свердловской области резервисты женятся перед отправкой в зону СВО

Марина Крижановская
06:05 26.10.2022
Жених во время срочной службы был танкистом, теперь он готов защищать Родину, но уже в статусе мужа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В  Свердловской области перед отправлением резервистов в зону спецоперации гремели свадьбы. Три пары поклялись быть друг с другом и в горе, и в радости.

Среди них - новоиспеченные супруги Степан и Оксана. Во время прохождения срочной службы Степан был танкистом. Сейчас он вновь готов с честью выполнить боевые задачи. При этом отмечает, что каждому военнослужащему очень важна поддержка близких - не только родителей, но и любящей жены.

«Мы долго планировали это, ждали и момент подошел. Просто пришлось это сделать, потому что никто не знает, что будет. Он принял такое решение: будет защищать Родину, а я буду здесь его ждать и морально поддерживать», - рассказала «Звезде» молодая супруга Оксана.

Ранее военнослужащий сочетался браком с невестой в стенах Военно-медицинской академии в Петербурге. Артем - участник спецоперации - был ранен во время выполнения боевой задачи. В тяжелом состоянии он был доставлен в Военно-медицинскую академию с осколочными ранениями обеих ног.

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