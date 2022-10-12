Армия Армия Армия

Участник СВО сочетался браком с невестой в стенах Военно-медицинской академии в Петербурге

Алиса Краузе
01:25 12.10.2022
В Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге состоялось выездное бракосочетание участника СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге произошло знаковое событие: военнослужащий Артем сочетался законным браком со своей невестой Евой. В присутствии начальника Военно-медицинской академии генерал-майора медицинской службы Евгения Крюкова, руководства академии и медицинского персонала молодые обменялись кольцами и сказали друг другу клятвы верности.

Артем и Ева - жители Смоленска. Познакомилась пара еще два года назад, но Артем отправился в зону проведения Специальной военной операции, где был ранен во время выполнения боевой задачи. В тяжелом состоянии он был доставлен в Военно-медицинскую академию с осколочными ранениями обеих ног.

Ева, которая ждет ребенка, приехала в Санкт-Петербург, чтобы любимый человек чувствовал поддержку. Здесь ребята и приняли решение пожениться. Свидетелями на торжестве стали друг и сослуживец Артема, также проходящий лечение в стенах академии, и медицинская сестра Юлия Гаранина.

«Береги Еву! Такие женщины, настоящие, которые не бросят, которые рядом всегда - на вес золота. Именно они - тыл любого солдата. Именно для них хочется побеждать!» - произнес напутственные слова молодоженам друг Военно-медицинской академии, создатель благотворительного фонда «Старорусская, 12» Илья Трабер.

Начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков также поздравил ребят и пообещал, что Артем очень скоро сможет исполнить свою мечту и вернуться на военную службу здоровым и полным сил.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:50 В стране и мире
Глава Энергодара опроверг украинские фейки о нападении на него
21:42 В стране и мире
Глава ведомства: КГБ Белоруссии известно о подготовке в республике серии терактов
20:35 В стране и мире
Видео
ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM
19:39 В стране и мире
Медведев заявил о недопустимости «поставки психам в Киеве РСЗО повышенной дальности»
16:23 В стране и мире
Видео
«Я чудом остался жив»: снаряд ВСУ чуть не убил ехавшего на автомобиле жителя Донецка
Популярное
Видео
Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
Видео
Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера
Видео
Путин: авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины
Видео
Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту
Видео
Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.