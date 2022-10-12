Участник СВО сочетался браком с невестой в стенах Военно-медицинской академии в Петербурге

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В клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге произошло знаковое событие: военнослужащий Артем сочетался законным браком со своей невестой Евой. В присутствии начальника Военно-медицинской академии генерал-майора медицинской службы Евгения Крюкова, руководства академии и медицинского персонала молодые обменялись кольцами и сказали друг другу клятвы верности.

Артем и Ева - жители Смоленска. Познакомилась пара еще два года назад, но Артем отправился в зону проведения Специальной военной операции, где был ранен во время выполнения боевой задачи. В тяжелом состоянии он был доставлен в Военно-медицинскую академию с осколочными ранениями обеих ног.

Ева, которая ждет ребенка, приехала в Санкт-Петербург, чтобы любимый человек чувствовал поддержку. Здесь ребята и приняли решение пожениться. Свидетелями на торжестве стали друг и сослуживец Артема, также проходящий лечение в стенах академии, и медицинская сестра Юлия Гаранина.

«Береги Еву! Такие женщины, настоящие, которые не бросят, которые рядом всегда - на вес золота. Именно они - тыл любого солдата. Именно для них хочется побеждать!» - произнес напутственные слова молодоженам друг Военно-медицинской академии, создатель благотворительного фонда «Старорусская, 12» Илья Трабер.

Начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков также поздравил ребят и пообещал, что Артем очень скоро сможет исполнить свою мечту и вернуться на военную службу здоровым и полным сил.