Тяжелая артиллерия: как мобилизованные тренируются стрелять из «Акаций» под Калининградом

Военнослужащие выполнили упражнения боевых стрельб из САУ «Акация» и отработали стрельбу из 120-мм минометных комплексов «Сани».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Калининградской области мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине выполнили стрельбы из 152-мм самоходных гаубиц «Акация».

Как сообщает Минобороны России, занятия проходили на полигоне Хмелевка Балтийского флота под руководством опытных офицеров. Артиллеристы вели огонь с открытых позиций по мишеням, имитирующим бронетехнику и опорные пункты противника.

Военнослужащие отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях, уничтожив командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении до двух километров.

Кроме того, на полигоне прошли тренировки минометчиков, мобилизованных для участия в СВО. Военнослужащие осваивали 120-мм возимый миномет 2Б11. Минометчики поразили свыше 30 целей на расстоянии от 700 до 2 500 метров. Корректировка огня по целям осуществлялась с помощью беспилотников. Стрельбы проводились как днем, так и ночью.

Ранее Минобороны России показало кадры стрельбы резервистов из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» на полигоне ВВО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов