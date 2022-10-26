Пара градусов и нет поддержки: в Польше раскрыли, от чего зависит помощь Европы Киеву

Экс-представитель МИД Польши отметил, что Германия и Франция могут переключиться на борьбу с энергокризисом вместо украинского конфликта.

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Польский политик поделился мнением, когда может быть прекращена военная поддержка Украины. По его словам, это зависит от уровня температуры в домах европейцев. Об этом рассказал в интервью польскому изданию Interia депутат Сейма и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль.

«Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина», - рассказал Коваль.

Польский политик выразил уверенность, что поставки вооружения киевским властям и боевые действия на территории Украины продолжаются благодаря поддержке западных государств. Он считает, что в первую очередь Германия и Франция могут переключиться на борьбу с энергокризисом вместо украинского конфликта.

«Люди там десятилетиями живут в комфорте. Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», - подытожил Коваль.

В то же время президент Германии Штайнмайер пообещал Зеленскому поставку систем MARS и гаубиц Panzerhaubitze. Он сообщил, что в ближайшие дни они будут переданы Украине.