С закрытых позиций и прямой наводкой: кадры уничтожения техники и бойцов ВСУ самоходками «Нона»

Также разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения орудиями проводился при помощи беспилотных летательных аппаратов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск во время специальной военной операции по защите Донбасса.

Орудия калибром 120 мм подавляют живую силу, батареи, бронированную технику, огневые средства и пункты управления украинской армии, действуя с закрытых позиций и прямой наводкой. Кроме того, разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения орудиями проводился при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе спецоперации. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.