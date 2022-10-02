Парами с малых высот: кадры ракетных пусков Су-25 в ходе спецоперации
Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили замаскированные позиции и бронированную технику ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции.
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.