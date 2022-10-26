«План Маршалла» ХХI века: как Запад убеждает себя и дальше помогать Украине

Украинские запросы выкачивают все больше и больше средств у стран Запада.

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С лентой в цветах украинского флага на пиджаке глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен показывает, где встать для совместного фото, премьеру Украины Денису Шмыгалю. Так проходит неформальная часть конференции доноров международной помощи для Украины. На формальной Шмыгаль тоже в центре, а фон дер Ляйен сразу заявляет: дополнительный источник денег есть - замороженные российские активы.

«Наша задача не только заморозить, но и конфисковать активы. Это цель», - заявляет она.

Российские деньги в банках ЕС. Что с ними делать дальше, уточнил польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Есть огромный горшок с золотом - это активы Российской Федерации и российских олигархов, которые нужно взять и отдать на восстановление Украины», - высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Разговор о том, чтобы использовать российские активы в Европе и США на помощь Украине, пошли давно. За этим последовала и реакция Кремля. Там заявили, что конфискация частной и государственной собственности РФ противоречит основным принципам экономических взаимоотношений и международному праву.

На конференции активен и канцлер Германии. Олаф Шольц сравнивает роль Евросоюза в судьбе Украины с ролью США по отношению к Европе после Второй Мировой.

«На карту поставлено не что иное, как создание нового "плана Маршалла" для 21-го века. Задача поколений, которая должна начаться сейчас. Восстановление, реконструкция и модернизация Украины действительно станут вызовом для поколений, который потребует объединенных усилий всего международного сообщества», - указал Шольц.

В соответствии с «планом Маршала» Соединенные Штаты в свое время выделили 13 миллиардов долларов на восстановление Европы. Сейчас Евросоюз обещает по 1,5 миллиарда евро в месяц, то есть за год 18 миллиардов.

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