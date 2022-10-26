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Террористы «ан-Нусры»* подготовили ракеты для провокации с отравляющими веществами в Сирии

22:34 26.10.2022
Сообщается, что террористы подготовили 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами для провокации в регионе.
Террористы «ан-Нусры»* подготовили ракеты для провокации с отравляющими веществами в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* подготовили в пещерах в районе города Идлиб в Сирии 36 ракет с отравляющими веществами, чтобы обвинить в их применении против мирного населения правительственные силы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* подготовлены 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами, которые в настоящее время складированы в пещерном комплексе горного массива "Джебель аль-Арбаин" южнее города Идлиб», - сказал он.

Егоров добавил, что террористы намерены организовать провокацию с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения.

Ранее генерал-майор Олег Егоров сообщил, что два F-16 ВВС Израиля атаковали крылатыми ракетами Дамаск. Согласно его словам, ПВО Сирии сбили четыре из восьми выпущенных крылатых ракет, выпущенных истребителями ВВС Израиля.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ

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