Вашингтон: США не направят свои войска на Украину

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США не намерены направлять свою армию в зону конфликта на Украине, как об этом говорят «отдельные командиры». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Ничего не изменилось относительно решения главнокомандующего о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях. Эта позиция не изменилась», - процитировало ТАСС представителя администрации американского президента.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что «НАТО не будет втянуто в конфликт на Украине».