При обстрелах ВСУ в ДНР за сутки ранены девять человек

Штаб обороны ДНР сообщил о пострадавших в результате атак ВСУ.

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По меньшей мере девять человек получили ранения разной степени тяжести в результате обстрелов населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о пострадавших в результате атак украинских националистов в течение суток.

«В результате сегодняшних обстрелов вооруженными формированиями Украины в Донецкой Народной Республике девять мирных жителей получили ранения», - рассказали представители штаба в Telegram-канале.

Напомним, что накануне ВСУ в течение двух часов в понедельник обстреливали несколько населенных пунктов ДНР, выпустив порядка 20 снарядов по Донецку, Яковлевке и Александровке.