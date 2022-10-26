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Заоблачные цены: что происходит на рынке автомобильных шин в России

Игнат Далакян
Александр Федорчак
21:45 26.10.2022
Цены на автомобильные шины взлетели не только на уже закупленную продукцию, но и на б/у резину.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Любитель езды по бездорожью Петр Баканов, в поисках всесезонной резины для своего редкого американского внедорожника, перерыл весь рынок, и реальный, и электронный. Нашел несколько подходящих вариантов, но цена на колеса оказалась заоблачной.

«Комплект на мой внедорожник может стоить 80 тысяч, 100 тысяч, 120 тысяч», - рассказал автовладелец.

Ценник на колеса изрядно покусал владельцев не только кроссоверов, но и обычных седанов, хечбеков и других автомобилей. Стоимость одного колеса взлетела примерно в 2-3 раза. А на московских премиальных станциях техобслуживания - в 5 раз.

Запасы уже закупленной резины заканчиваются на складах. Самый популярный вариант в таком случае - покупать колеса б/у. Но и здесь цена тоже не порадует покупателя.

Самые популярные на рынке сейчас шины от китайского производителя. Они примерно на 10-15% дешевле американских и европейских. Но в качестве им сильно не уступают.

Подробнее о том, что происходит на рынке автомобильных шин смотрите в материале Александра Федорчака.

Ранее Минпромторг РФ заявлял, что планирует расширить программу льготного автокредитования для пенсионеров и военных.

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