La Repubblica: решение ЕС по ограничению цен на газ могут отложить до ноября
Страны Евросоюза не могут достичь соглашения по ограничению цен на газ. Принятие решения могут отложить до следующего саммита ЕС, он планируется в ноябре. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. Утверждается, что сейчас принятию решения препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил опасения, что ценовой потолок на газ негативно скажется на его поставках. Его мнение не поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон. В свою очередь, как утверждается, премьер Италии Марио Драги уверен, что отказ от введения потолка цен нанесет «невероятный ущерб».
Несколькими днями ранее агентство Bloomberg заявило о том, что Евросоюз не стал вводить потолок цен на российский газ на фоне политических разногласий в странах и опасений из-за обеспечения поставок топлива.
Утверждалось, что ЕС хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше «отразить энергетическую реальность региона после сокращения поставок газа по трубам из России».