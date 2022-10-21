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La Repubblica: решение ЕС по ограничению цен на газ могут отложить до ноября

Виктория Ивашечкина
08:42 21.10.2022
Как утверждается, сейчас принятию решения препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды.
La Repubblica: решение ЕС по ограничению цен на газ могут отложить до ноября
© Фото: Wiktor DabkowskiZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Страны Евросоюза не могут достичь соглашения по ограничению цен на газ. Принятие решения могут отложить до следующего саммита ЕС, он планируется в ноябре. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. Утверждается, что сейчас принятию решения препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды. 

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил опасения, что ценовой потолок на газ негативно скажется на его поставках. Его мнение не поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон. В свою очередь, как утверждается, премьер Италии Марио Драги уверен, что отказ от введения потолка цен нанесет «невероятный ущерб».

Несколькими днями ранее агентство Bloomberg заявило о том, что Евросоюз не стал вводить потолок цен на российский газ на фоне политических разногласий в странах и опасений из-за обеспечения поставок топлива.

Утверждалось, что ЕС хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше «отразить энергетическую реальность региона после сокращения поставок газа по трубам из России».

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