The Federalist: действия Байдена противоречат энергетической политике Белого дома

Как отмечает автор статьи, меры американского президента по сдерживанию цен на бензин оказались при этом не эффективны.

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Действия американского президента Джо Байдена по снижению цен на топливо, которые используются как меры противостояния с президентом России Владимиром Путиным, носят беспрецедентный характер и идут в разрез с официальной энергетической политикой. Об этом пишет корреспондент The Federalist Тристан Джастис.

«Я делаю все возможное для снижения стоимости бензина с тех пор, как украинский кризис вызвал резкий рост цен и потряс международные нефтяные рынки», - цитирует издание президента США.

В статье говорится, что на прошлой неделе Джо Байден снова задействовал аварийный нефтяной резерв Соединенных Штатов после того, как Саудовская Аравия отказалась наращивать добычу нефти, несмотря на отсутствие потребности в таком решении для внутренних нужд США.

«Заявление Байдена о том, что он делает "все", что в его силах, чтобы снизить цены, противоречит энергетической политике Белого дома, проводимой с первого дня его администрации», - объясняет корреспондент.

Как отмечает автор статьи, меры американского президента по сдерживанию цен на бензин оказались при этом не эффективны.

Согласно его мнению, цены на топливо продолжали достигать новых пиков, несмотря на миллионы баррелей черного золота, которые поступают на рынок.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщала, что наследный принц Саудовской Аравии поставил под сомнение адекватность действующего президента США. Саудовский кронпринц в беседе с советниками отметил, что Джо Байден не произвел на него впечатления еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы.