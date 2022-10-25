WSJ: наследный принц Саудовской Аравии поставил под сомнение адекватность Байдена

Саудовский кронпринц в беседе с советниками отметил, что Байден не произвел на него впечатления еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы.

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По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высмеял президента США Джо Байдена из-за его оплошностей. Вместе с тем указывается, что принц поставил под сомнения умственные способности американского лидера.

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве, кронпринц в беседе с советниками отметил, что Байден не произвел на него впечатления еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы.

«Байден отказывался общаться с принцем Мухаммедом более года, и, когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что господин Байден не хотел там присутствовать и не был заинтересован в политических дискуссиях», - говорится в материале.

Ранее газета Washington Post писала, что странное поведение Джо Байдена, связанное с его возрастом, может помешать его переизбранию, если он будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.