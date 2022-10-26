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SVT: два шведских тральщика приступили к подводным исследованиям теракта на «Северном потоке»

Ирина Елагина
19:29 26.10.2022
По данным СМИ, боевые корабли ВМС Швеции прибыли на место теракта на одной из веток «Северных потоков».
SVT: два шведских тральщика приступили к подводным исследованиям теракта на «Северном потоке»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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По данным шведского телеканала SVT, два минно-тральных корабля ВМС Швеции приступили к подводным исследованиям обстоятельств теракта на «Северном потоке». Представитель ВМС Швеции Джимми Адамсон заявил в эфире, что армия Швеции инициировала собственное расследование терактов на российском газопроводе «Северный поток», и два тральщика участвуют в следственных действиях.

По информации телеканала, эксперты-криминалисты уже дали свое заключение по делу, но шведские ВС намерены получить дополнительные сведения о ЧП.

«Мы чувствовали необходимость провести больше исследований... Я могу подтвердить, что мы там с двумя минно-тральными кораблями», - процитировало РИА Новости Джимми Адамсона.

Представитель ВМС Швеции уточнил, что оба тральщика имеют специальное оборудованием для подводных исследований и подчеркнул, что «с минами данный случай не связан».

Как сведениям СМИ, расследование, возможно, завершится к концу октября.
Ранее сообщалось, что Дания отказалась сообщать подробности следствия по «Северным потокам» до получения веских улик.

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