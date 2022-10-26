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Дания отказалась сообщать подробности следствия по «Северным потокам» до получения улик

Ирина Елагина
15:20 26.10.2022
Следственные органы Дании, ФРГ и Швеции не спешат делиться информацией о ходе расследования терактов на «Северных потоках».
Дания отказалась сообщать подробности следствия по «Северным потокам» до получения улик
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, Globallookpress
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Следственные органы Дании, ФРГ и Швеции не спешат обнародовать информацию о ходе расследования терактов на ветках «Северных потоков» до получения неоспоримых улик и доказательств. Командующий ВМС Дании Йенс Кристофферсен заявил об этом в интервью газете New York Times.

«Причина состоит в том, что они должны быть полностью уверены. Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях», - процитировало РИА Новости слова Кристофферсена.

По мнению датского военачальника, следователи не смогут сделать официальных заявлений, пока у них не будет «неопровержимых доказательств».

Командующий полагает, что следствие не спешит с обнародованием предварительных результатов расследования, чтобы не спровоцировать «реакцию, которая на данный момент не будет конструктивной».

Напомним, что две ветки российского газопровода «Северный поток», поставляющего газ в Европу, пострадали во время теракта 26 сентября. Ранее сообщалось, что следственные органы Германии, Дании и Швеции не исключали целенаправленную диверсию как причину ЧП.

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