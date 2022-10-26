Центр Гамалеи объявил о клинических испытаниях обновленной вакцины от коронавируса

Центр Гамалеи намерен до конца 2022 года апробировать вакцину от новых штаммом COVID-19.

© Фото: РИА Новости

Центр Гамалеи готов приступить к клиническим исследованиям обновленной вакцины от COVID-19. Заместитель директора центра Денис Логунов на XII съезде Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов заявил, что испытания планируется начать в ближайшее время, до конца 2022 года.

«До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом для того, чтобы мы опять говорили, что вакцина позволяет бороться с эпидемическим процессом», - процитировало ТАСС выступление Логунова.

Логунов пояснил, что речь идет о разработке варианта вакцины «Спутник V», адаптированного под новые штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон».

Ранее сообщалось, что ВОЗ зафиксировала осенний всплеск заболеваемости коронавирусом в Европе: заболевших COVID-19 стало втрое больше за сентябрь-октябрь.