В стране и мире Глава МЭА Бирол спрогнозировал тяжелую зиму для Европы Игнат Далакян Бирол призвал власти Германии и Бельгии отложить пересмотр своей политики в сфере применения ядерной энергии. © Фото: Annette Riedl, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Грядущая зима для Европы будет «тяжелой», однако следующая «может стать еще тяжелее». Такое мнение выразил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. «В этой связи я призываю власти таких стран, как Германия и Бельгия, отложить пересмотр своей политики в сфере применения ядерной энергии... Я считаю, что время атомной энергии вернется», - цитирует РИА Новости Бирола. Ранее китайская газета «Хуаньцю Шибао» предрекла Европейскому союзу мрачные перспективы после октября. Обозреватель издания Чжэн Тао считает, что энергетический кризис спровоцировал в Европе снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, инфляцию и существенное замедление экономики. Экспертное мнение и аналитика