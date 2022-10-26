В стране и мире «Хуаньцю Шибао»: ЕС столкнется с испытанием с приходом отопительного сезона Елизавета Потейчук Энергокризис спровоцировал в Европе снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, инфляцию и существенное замедление экономики, считает обозреватель китайской газеты. © Фото: Stephan Schulz, imagebroker,Globallookpress Читайте нас на: Европейскому союзу предстоит настоящее испытание в период отопительного сезона. Так, обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао предрек ЕС мрачные перспективы после октября. По мнению журналиста, «пляска под дудку Америки» не соответствует национальным интересам государств Европы, а введение ограничительных мер против России обернулось против них самих. Чжэн добавил, что энергокризис спровоцировал в Европе снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, инфляцию и существенное замедление экономики. «В результате блок вынужден закупать СПГ у США по цене в четыре раза выше внутренней, что можно назвать "актом самоубийства"», - указал автор материала. Ранее жителей Молдавии предупредили о скором дефиците электроэнергии. Вице-премьер страны Андрей Спыну попросил предпринимателей отключить рекламное и декоративное освещение. Экспертное мнение и аналитика