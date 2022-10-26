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«Хуаньцю Шибао»: ЕС столкнется с испытанием с приходом отопительного сезона

Елизавета Потейчук
10:14 26.10.2022
Энергокризис спровоцировал в Европе снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, инфляцию и существенное замедление экономики, считает обозреватель китайской газеты.
«Хуаньцю Шибао»: ЕС столкнется с испытанием с приходом отопительного сезона
© Фото: Stephan Schulz, imagebroker,Globallookpress
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Европейскому союзу предстоит настоящее испытание в период отопительного сезона. Так, обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао предрек ЕС мрачные перспективы после октября. 

По мнению журналиста, «пляска под дудку Америки» не соответствует национальным интересам государств Европы, а введение ограничительных мер против России обернулось против них самих. Чжэн добавил, что энергокризис спровоцировал в Европе снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, инфляцию и существенное замедление экономики.

«В результате блок вынужден закупать СПГ у США по цене в четыре раза выше внутренней, что можно назвать "актом самоубийства"», - указал автор материала.

Ранее жителей Молдавии предупредили о скором дефиците электроэнергии. Вице-премьер страны Андрей Спыну попросил предпринимателей отключить рекламное и декоративное освещение. 

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