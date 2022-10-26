На видео видны последствия выстрела преступниками из РПГ по входной двери здания местного РОВД.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опубликованы кадры с места нападения на отдел полиции в Херсоне.

На видео видны последствия выстрела преступниками из РПГ по входной двери здания местного РОВД. Экстренные службы региона сообщают, что на данный момент проводятся мероприятия по блокированию и задержанию преступников.

Напомним, что в Херсоне диверсанты напали на здание местного РОВД и попытались захватить оружие. В экстренных службах сообщили, что злоумышленникам удалось выстрелить из гранатомета.