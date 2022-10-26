Путин заявил о многополярности мира и тщетных попытках удержать гегемонию в нем

Президент отметил, что мир становится многополярным вопреки стремлению ряда стран препятствовать этому.

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Президент России Владимир Путин заявил о многополярности мира и попытках некоторых стран удержать гегемонию любым путем. Глава государства прокомментировал особенности современной геополитики во время выступления перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств», - подчеркнул российский президент.

Путин в качестве примеров «сохранения шатающейся гегемонии» назвал введение односторонних санкций в отношении стран, несогласных с навязываемой политикой.

Ранее Путин провел тренировку войск по стратегическому сдерживанию.