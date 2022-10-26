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Путин утвердил список банков, сделки в которых потребуют специального разрешения

Анастасия Бобылева
14:32 26.10.2022
В перечень вошли «Райффайзенбанк», «Озон банк», «Ситибанк», «Яндекс банк», «ОТП банк», «Вестерн Юнион ДП Восток».
Путин утвердил список банков, сделки в которых потребуют специального разрешения
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин утвердил список банков, с долями иностранцев в которых временно запрещены сделки. Их можно будет совершать только по специальному разрешению от президента. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень входят 45 банков. В их числе «Райффайзенбанк», «Озон банк», «Ситибанк», «Яндекс банк», «ОТП банк», «Вестерн Юнион ДП Восток». Ограничение продлится до 31 декабря 2022 года.

Ранее Путин отменил запрет на валютные операции ряда международных банков развития. В частности, из-под российских экономических специальных мер выведены Новый банк развития БРИКС, Российско-Кыргызский Фонд развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

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