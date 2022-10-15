Путин отменил запрет на валютные операции ряда международных банков развития

Применение специальных экономических мер не распространяется на Новый банк развития БРИКС, Российско-Кыргызский Фонд развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и еще два банка.

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Президент России Владимир Путин вывел из-под российских экономических специальных мер на валютные операции некоторые международные банки развития. Отмечается, что среди них и банк стран БРИКС - Новый банк развития БРИКС (НБР БРИКС).

Вместе с тем в перечень включены Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк и Российско-Кыргызский Фонд развития. Данный Указ Президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях применения некоторых указов президента Российской Федерации постановляю установить, что запреты, предусмотренные пунктом 3 указа президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года №79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития», - гласит опубликованная информация.

Данным указом Минфину РФ «предоставляется право давать официальные разъяснения по вопросам применения данного Указа».

Немногим ранее российский аналитик заявил, что гегемония доллара может скоро закончиться. Он пояснил, что ценность доллара и евро на мировом рынке вскоре упадет, и одной из причин является переход России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах. В перспективе эти страны могут даже создать независимую от Запада финансовую систему.