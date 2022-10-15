В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин отменил запрет на валютные операции ряда международных банков развития

Марина Крижановская
16:33 15.10.2022
Применение специальных экономических мер не распространяется на Новый банк развития БРИКС, Российско-Кыргызский Фонд развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и еще два банка.
Путин отменил запрет на валютные операции ряда международных банков развития
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин вывел из-под российских экономических специальных мер на валютные операции некоторые международные банки развития. Отмечается, что среди них и банк стран БРИКС - Новый банк развития БРИКС (НБР БРИКС).

Вместе с тем в перечень включены Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк и Российско-Кыргызский Фонд развития. Данный Указ Президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях применения некоторых указов президента Российской Федерации постановляю установить, что запреты, предусмотренные пунктом 3 указа президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года №79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития», - гласит опубликованная информация.

Данным указом Минфину РФ «предоставляется право давать официальные разъяснения по вопросам применения данного Указа».

Немногим ранее российский аналитик заявил, что гегемония доллара может скоро закончиться. Он пояснил, что ценность доллара и евро на мировом рынке вскоре упадет, и одной из причин является переход России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах. В перспективе эти страны могут даже создать независимую от Запада финансовую систему.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:51 В стране и мире
На левой части Крымского моста завершено укрепление пролетных строений
13:41 Армия
Видео
МО РФ: сорвана попытка ВСУ провести речную десантную операцию в районе ЗАЭС
12:41 В стране и мире
Горадминистрация Киева сообщила о воздушной тревоге
11:21 В стране и мире
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели десятков человек на угольной шахте в Турции
08:41 В стране и мире
Число погибших при взрыве в шахте на севере Турции возросло до 28 человек
Популярное
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.