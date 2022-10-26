Армия Шойгу провел переговоры с коллегой из Китая В Минобороны России уточнили, что переговоры глав военных ведомств двух стран прошли по видео-конференц-связи. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. В Минобороны России заявили, что стороны обсудили ситуацию на Украине. «Генерал армии Сергей Шойгу довел до китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», - говорится в сообщении. Сообщается, что переговоры Шойгу и Фэнхэ состоялись по видео-конференц-связи. Ранее Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии Сингхом. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика