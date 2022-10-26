Шойгу провел переговоры с коллегой из Китая
В Минобороны России уточнили, что переговоры глав военных ведомств двух стран прошли по видео-конференц-связи.
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
В Минобороны России заявили, что стороны обсудили ситуацию на Украине.
«Генерал армии Сергей Шойгу довел до китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», - говорится в сообщении.
Сообщается, что переговоры Шойгу и Фэнхэ состоялись по видео-конференц-связи.
Ранее Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии Сингхом.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов