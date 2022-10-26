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Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии Сингхом

12:44 26.10.2022
Переговоры глав оборонных ведомств двух стран прошли по телефонной связи.
Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии Сингхом
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега из Индии Раджнатх Сингх провели переговоры. Общение между главами оборонных ведомств двух стран состоялось сегодня по телефонной связи.

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», - говорится в сообщении.

Ранее Шойгу общался по телефону с коллегами из США, Британии, Франции и Турции.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отрицание планов создания Украиной «грязной бомбы» непозволительно на фоне грозящей опасности. Между тем инспекторы МАГАТЭ посетят два ядерных объекта по запросу официального Киева.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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