Минтранс РФ: движение грузового транспорта по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря

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Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет запущено не ранее 1 декабря текущего года. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта России. В ведомстве добавили, что в настоящее время движение грузовиков через Керченский пролив осуществляется тремя способами: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, а также с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

«Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года», - говорится в сообщении на сайте Минтранса РФ.

Ранее дорожники приступили к демонтажу поврежденных правых пролетных строений автодорожной части Крымского моста, где произошел украинский теракт. Пролетное строение будет разрезано на блоки, которые заменят на новые.