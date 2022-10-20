Работа кипит: как идет демонтаж пролетных строений на Крымском мосту

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Дорожники приступили к демонтажу поврежденных правых пролетных строений автодорожной части Крымского моста, где произошел украинский теракт. На одном из участков снят верхний слой асфальта, чтобы добраться до стыковычных швов, по которым планируется рассоединить дорожное покрытие.

Пролетное строение будет разрезано на блоки, которые заменят на новые. С помощью плавучих кранов поврежденные участки погрузят на баржи и вывезут из акватории на площадки складирования.

Сейчас Крымский мост открыт для проезда легкового транспорта и пассажирских автобусов. Движение идет по двум полосам левой автомобильной части мостового перехода. В месте производства работ действуют ограничения скорости до 30 километров в час.

Работы на мостовом переходе ведутся круглосуточно, сейчас в них задействовано 410 человек и 40 единиц техники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов