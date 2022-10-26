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Подорвать заряд и оказать первую помощь: как инструкторы учат резервистов действовать в зоне СВО

Максим Румянцев
13:43 26.10.2022
Тренировки проводятся каждый день, нагрузка очень интенсивная. Огневая, тактика, саперное дело, оказание первой помощи. Инструкторы с опытом спецоперации показывают новичкам, чего им ждать от противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Занятия с резервистами проводят инструкторы с боевым опытом. Интенсивность тренировок и нагрузки - максимальные. Раньше было намного проще, вспоминают те, кто служил по призыву и 10, и 20 лет назад. Инструктор по разведподготовке с позывным Трактор недавно вернулся из зоны СВО. Делится с мобилизованными самым ценным - опытом. Настоящие учебные аудитории под открытым небом принимают для дополнительной подготовки резервистов из самых разных уголков страны.

Полигон разбит на квадраты. Одновременно тренируются гранатометчики, разведчики, идут занятия по тактической медицине, инженерной подготовке. За одно занятие военнослужащие успевают пройти сразу несколько учебных дисциплин.

Тактическая медицина - это не только умение оказать первую помощь. В задачи входит многое - от поиска раненых с помощью квадрокоптера до приемов эвакуации с поля боя.

В Ленинградской области занятия по минно-взрывному делу проводят преподаватели Военной академии материально-технического обеспечения. Объясняют, как правильно рассчитать заряд и место его установки в зависимости от поставленной задачи. Инженерная подготовка - это и знания фортификационного дела, и навыки оборудования позиций.

В Приморье боевые стрельбы выполняют экипажи танков Т-72Б и бронетранспортеров БТР-82А. Задания усложняются с каждым занятием. Сокращается время появления мишеней, реагировать нужно быстро. Стреляют с места и на ходу, из пушки и пулемета, отрабатывается фланговая стрельба.

Новосибирскую область уже припорошило снегом. Здесь также продолжается боевое слаживание подразделений. Десятки полигонов по всей стране работают с полной нагрузкой, днем и ночью.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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