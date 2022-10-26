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В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке в 2002 году

Тимур Шерзад
13:22 26.10.2022
У памятного знака с фотографиями горят свечи, люди несут цветы. По традиции в небо выпущено более 130 белых шаров в память о каждом из погибших. 23 октября 2002 года группа боевиков ворвалась в зрительный зал. В заложниках у бандитов оказались 916 человек. Cпасти удалось 782 человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке, который произошел 20 лет назад. Тогда террористы захватили концертный зал, где шел мюзикл «Норд-Ост». 

У памятного знака с фотографиями горят свечи, люди несут цветы. По традиции в небо выпущено более 130 белых шаров в память о каждом из погибших. 23 октября 2002 года группа боевиков ворвалась в зрительный зал. В заложниках у бандитов оказались 916 человек.

Двадцать шестого октября спецназ пошел на штурм. Cпасти удалось 782 человека. Все террористы были уничтожены. Каждый год родственники жертв собираются вместе у храма на Дубровке, чтобы почтить память погибших минутой молчания.

Ранее в Подмосковье торжественно перезахоронили останки 174 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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