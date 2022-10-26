В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке в 2002 году

У памятного знака с фотографиями горят свечи, люди несут цветы. По традиции в небо выпущено более 130 белых шаров в память о каждом из погибших. 23 октября 2002 года группа боевиков ворвалась в зрительный зал. В заложниках у бандитов оказались 916 человек. Cпасти удалось 782 человека.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке, который произошел 20 лет назад. Тогда террористы захватили концертный зал, где шел мюзикл «Норд-Ост».

У памятного знака с фотографиями горят свечи, люди несут цветы. По традиции в небо выпущено более 130 белых шаров в память о каждом из погибших. 23 октября 2002 года группа боевиков ворвалась в зрительный зал. В заложниках у бандитов оказались 916 человек.

Двадцать шестого октября спецназ пошел на штурм. Cпасти удалось 782 человека. Все террористы были уничтожены. Каждый год родственники жертв собираются вместе у храма на Дубровке, чтобы почтить память погибших минутой молчания.

Ранее в Подмосковье торжественно перезахоронили останки 174 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.