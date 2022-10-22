В Подмосковье торжественно перезахоронили останки 174 красноармейцев, погибших в годы войны

В траурном митинге приняли участие ветераны, родственники погибших в годы войны красноармейцев, а также представители Минобороны РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Московской области состоялась церемония перезахоронения останков 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки воинов-красноармейцев придали земле в деревне Мокрое Можайского района. В траурном митинге приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, власти, духовенства, поисковики, военнослужащие, ветераны и родственники погибших.

«У меня просто нет слов. Огромное спасибо поисковикам. От всей души им спасибо», - сказала внучка одного из перезахороненных бойцов Галина Бурнаева.

Минобороны на протяжении многих лет создает правовую базу, организует поиск незахороненных погибших воинов, работает над установлением их имен и перезахоронением с воинскими почестями.

Всего за 2021-2022 год поисковым объединением «Рубеж» были найдены 138 бойцов, поисковым отрядом «Забытый батальон» обнаружены 30 красноармейцев, а можайским поисковым отрядом «Приказ 227» еще шестеро военнослужащих.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов