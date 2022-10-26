В Бангладеш из-за циклона «Ситранг» погибли минимум 35 человек

Больше всего смертей было зафиксировано у города Читагонг на юго-западе страны.

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В Бангладеш пришел циклон «Ситранг», он обрушился на южные районы страны. По последним данным, он унес жизни по меньшей мере 35 человек.

«Поступили сообщения о 35 смертях из 16 округов», - передает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Наибольшее число смертей зафиксировали у города Читагонг. Там затонул земснаряд, загруженный песком. Погибли восемь рабочих.

Также «Ситранг» разрушил примерно десять тысяч домов, нанес ущерб шести тысячам гектаров сельскохозяйственных угодий и повредил более тысячи креветочных ферм. Также, по сообщению Prothom Alo, была повреждена линия электропередачи в Шариатпуре. Около 46 тысяч семей остались без электричества.

Сейчас в стране временно приостановили полеты по внутренним авиалиниям и сообщение по речным маршрутам, а также закрыли часть школ.

Ранее циклон «Зельда» обрушился на Санкт-Петербург. В связи с этим в городе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.