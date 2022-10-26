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В МО РФ сообщили об уничтожении узла связи украинской группировки войск в Харьковской области

12:32 26.10.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеский узел связи был ликвидирован в районе населенного пункта Приколотное.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об уничтожении узла связи украинской группировки войск. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск», - заявил Конашенков. 

Этот узел связи вошел в список целей, пораженных или уничтоженных за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. 

Еще были поражены два пункта управления ВСУ. Они находились в районе Артемовска на территории ДНР и Константиновки в Запорожской области. Также огневому поражению подверглись 59 артиллерийских подразделений врага и войска в 177 районах. 

Кроме этого, в районе Днепропетровска удалось уничтожить украинское нефтехранилище, использовавшееся для снабжения дизельным топливом украинской группировки войск на Донбассе. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о суточных итогах работы средств ПВО. Было уничтожено 10 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Егоровка, Зеленый Гай, Павловка, Никольское, Завитне Бажання, Кирилловка (ДНР), Полтава (ЛНР), Новая Тарасовка (Харьковская область), Новая Каменка (Херсонская область). 

Зенитчики сбили в воздухе и 13 украинских снарядов РСЗО американского производства HIMARS. Это случилось в районах населенных пунктов Бургунка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Понятовка и Никольское в Херсонской области, а также Новоникольское в ЛНР. 

Конашенков озвучил и актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 326 самолетов, 162 вертолетов, 2 349 беспилотников, 383 ЗРК, 6 084 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевых машин РСЗО, 3 527 орудий и минометов, а также 6 791 единицы специальной военной автотехники. 

Также Игорь Конашенков сообщил о пяти проваленных украинских атаках подряд на Купянском направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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