В МО РФ рассказали о пяти проваленных украинских атаках подряд на Купянском направлении

Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов, добавили в военном ведомстве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Вооруженные силы РФ отразили пять атак противника подряд на Купянском направлении, заявил 26 октября на брифинге официальный представитель Минобороны России.

«На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наемников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики», - сказал он.

По словам представителя российского военного ведомства, все атаки отражены. ВС РФ накрыли противника огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем. В результате украинские войска вынуждены были вернуться на исходные позиции. Конашенков перечислил суточные потери украинской стороны на Купянском направлении. По его словам, они превысили 160 человек в личном составе. Потери противника в военной технике составили пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов, добавили представитель Минобороны.

Также российские войска за сутки уничтожили более 70 военнослужащих и два танка ВСУ на Краснолиманском направлении. На Николаево-Криворожском направлении попытка ВСУ атаковать также провалилась. Противник потерял до 125 своих бойцов. Кроме того, в районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинских войск.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов