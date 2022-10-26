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В МО РФ рассказали о пяти проваленных украинских атаках подряд на Купянском направлении

12:30 26.10.2022
Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов, добавили в военном ведомстве.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы РФ отразили пять атак противника подряд на Купянском направлении, заявил 26 октября на брифинге официальный представитель Минобороны России.

«На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наемников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики», - сказал он.

По словам представителя российского военного ведомства, все атаки отражены. ВС РФ накрыли противника огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем. В результате украинские войска вынуждены были вернуться на исходные позиции. Конашенков перечислил суточные потери украинской стороны на Купянском направлении. По его словам, они превысили 160 человек в личном составе. Потери противника в военной технике составили пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов, добавили представитель Минобороны.

Также российские войска за сутки уничтожили более 70 военнослужащих и два танка ВСУ на Краснолиманском направлении. На Николаево-Криворожском направлении попытка ВСУ атаковать также провалилась. Противник потерял до 125 своих бойцов. Кроме того, в районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинских войск.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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