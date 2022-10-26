В стране и мире В Николаевской области Украины начались стабилизационные отключения электричества Анастасия Бобылева Отключения пройдут у всех групп потребителей. © Фото: Dmytro Smolyenko, ukrinform, KPA, Globallookpress Читайте нас на: В Николаевской области Украины начались стабилизационные отключения электроэнергии. Это коснется всех групп потребителей, как сообщает глава региона Виталий Ким. «В целях стабилизации электросети по Николаевской области утром 26 октября электричество вынуждены отключить у всех 10 групп потребителей. Стабилизационные отключения начаты в 8 часов утра», - написал он в своем Telegram-канале. Оператор системы распределения АО «Николаевоблэнерго» будет сообщать о возможных изменениях в графике. По имеющимся данным, группы потребителей разделены по общим регионам. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил новые повреждения энергетических объектов на Украине. Он рассказал, что три объекта критической инфраструктуры за сутки были полностью уничтожены. Экспертное мнение и аналитика