В стране и мире Зеленский подтвердил новые повреждения энергетических объектов на Украине Анна Касаткина Три объекта критической инфраструктуры за прошедшие сутки были полностью уничтожены, рассказал украинский лидер. © Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency globallookpress Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в стране. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале. «Есть новые повреждения критической инфраструктуры. За эти сутки три энергетических объекта были уничтожены», — написал Зеленский. По словам украинского лидера, с 7.00 20 октября жителям страны необходимо будет минимизировать потребление электроэнергии. Ранее Зеленский объявил, что с 10 октября на Украине были повреждены треть электростанций, что привело к перебоям и отключению электричества во всех областях. Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее призвал жителей экономить электричество с 7.00 до 23.00, в ином случае отключений избежать не удастся. Экспертное мнение и аналитика