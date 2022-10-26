Передать опыт: как ветераны боев на Украине тренируют мобилизованных в Ленобласти

В Минобороны России уточнили, что военнослужащие полностью обеспечены питанием в столовых. В холодное время года предусмотрена дополнительная выдача сала.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигонах ЗВО в Ленинградской области продолжается поэтапная подготовка мобилизованных граждан. Минобороны России публикует кадры тренировок.

Занятия проводят инструкторы, имеющие богатый боевой опыт. Огневая и тактическая подготовка занимает по несколько часов каждый день.

У разных военных специалистов упор в подготовке делается на разные вещи. Так, например, разведчики налегают на тактическую и огневую подготовку с элементами тактической стрельбы. Военные инженеры много занимаются минно-подрывным делом. А специалисты тыла готовят горячее питание в полевых условиях.

«В ходе практических занятий также особое внимание уделяется вопросам индивидуальной подготовки каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки», - говорится в сообщении МО РФ.

Также методику и приемы армейской тактической стрельбы осваивают в учебных классах - теория также позволит повысить огневую выучку и подготовить военнослужащих к реальным боям.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что питание мобилизованных полностью организуется в столовых, где военнослужащие получают первое и второе блюда, а также холодные закуски. При этом в холодное время им дополнительно выдают сало.

Ранее публиковались кадры прохождения подготовки мобилизованными на полигонах Приамурья.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов