Передать опыт: как ветераны боев на Украине тренируют мобилизованных в Ленобласти
На полигонах ЗВО в Ленинградской области продолжается поэтапная подготовка мобилизованных граждан. Минобороны России публикует кадры тренировок.
Занятия проводят инструкторы, имеющие богатый боевой опыт. Огневая и тактическая подготовка занимает по несколько часов каждый день.
У разных военных специалистов упор в подготовке делается на разные вещи. Так, например, разведчики налегают на тактическую и огневую подготовку с элементами тактической стрельбы. Военные инженеры много занимаются минно-подрывным делом. А специалисты тыла готовят горячее питание в полевых условиях.
«В ходе практических занятий также особое внимание уделяется вопросам индивидуальной подготовки каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки», - говорится в сообщении МО РФ.
Также методику и приемы армейской тактической стрельбы осваивают в учебных классах - теория также позволит повысить огневую выучку и подготовить военнослужащих к реальным боям.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что питание мобилизованных полностью организуется в столовых, где военнослужащие получают первое и второе блюда, а также холодные закуски. При этом в холодное время им дополнительно выдают сало.
Ранее публиковались кадры прохождения подготовки мобилизованными на полигонах Приамурья.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов