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Передать опыт: как ветераны боев на Украине тренируют мобилизованных в Ленобласти

11:07 26.10.2022
В Минобороны России уточнили, что военнослужащие полностью обеспечены питанием в столовых. В холодное время года предусмотрена дополнительная выдача сала.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигонах ЗВО в Ленинградской области продолжается поэтапная подготовка мобилизованных граждан. Минобороны России публикует кадры тренировок. 

Занятия проводят инструкторы, имеющие богатый боевой опыт. Огневая и тактическая подготовка занимает по несколько часов каждый день. 

У разных военных специалистов упор в подготовке делается на разные вещи. Так, например, разведчики налегают на тактическую и огневую подготовку с элементами тактической стрельбы. Военные инженеры много занимаются минно-подрывным делом. А специалисты тыла готовят горячее питание в полевых условиях. 

«В ходе практических занятий также особое внимание уделяется вопросам индивидуальной подготовки каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки», - говорится в сообщении МО РФ. 

Также методику и приемы армейской тактической стрельбы осваивают в учебных классах - теория также позволит повысить огневую выучку и подготовить военнослужащих к реальным боям. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что питание мобилизованных полностью организуется в столовых, где военнослужащие получают первое и второе блюда, а также холодные закуски. При этом в холодное время им дополнительно выдают сало. 

Ранее публиковались кадры прохождения подготовки мобилизованными на полигонах Приамурья.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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