Восстановление навыков: как мобилизованные проходят подготовку на полигонах Приамурья

Мобилизованные используют как автоматы АК-74М, так и новейшие АК-12. Кроме этого, они ведут огонь из снайперских винтовок и пулеметов. В ходе тренировок активно применяются дымы, взрывпакеты и прочие средства, имитирующие обстановку реального боя.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигонах ВВО в Приамурье идет подготовка мобилизованных граждан к грядущим боям. Кадры занятий по армейской тактической стрельбе публикует Минобороны России.

«Мероприятия боевой подготовки организованы на специально оборудованных площадках полигонов с выстроенными препятствиями, где мобилизованные в снаряжении с использованием штатного стрелкового оружия тренируются в поражении целей из различных положений со сменой огневых позиций за ограниченное время», - говорится в сообщении.

Мобилизованные используют как автоматы АК-74М, так и новейшие АК-12. Кроме этого, они ведут огонь из снайперских винтовок и пулеметов. В ходе тренировок активно применяются дымы, взрывпакеты и прочие средства, имитирующие обстановку реального боя.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что инструкторы, обучающие призванных бойцов, получили боевой опыт на Украине.

Ранее публиковались кадры освоения мобилизованными танков и БТР в сложной тактической обстановке в Приморье.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов