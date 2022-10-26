Всполохи пламени и клубы дыма: кадры подготовки резервистов в Сибири

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине, в ходе слаживания подразделений выполнили боевые стрельбы в Новосибирской области.

Как сообщает Минобороны России, тренировки проходили на полигоне Центрального военного округа как днем, так и ночью. Резервисты вели огонь по мишеням на расстоянии от 100 до 600 метров из автоматов АК-12, пулеметов и гранатометов РПГ-7В.

Один из мобилизованных, Олег, высоко отозвался о подготовке на полигоне и указал на индивидуальный подход к каждому военнослужащему.

«Подготовка проходит очень хорошо, боевое слаживание на высшем уровне. Маленько отличается от срочки. К каждому подход индивидуальный, кто чем владеет, к тому и прикреплено данное оружие. Я не стал ждать повестку, так же пришли бы. Сам пошел в военкомат, подписали, сюда отправили», - сказал он.

Занятия проводились под чутким руководством инструкторов с боевым опытом. Во время обучения учитываются особенности проведения спецоперации. Подобные тренировки помогают мобилизованным восстановить навыки, полученные в ходе прохождения срочной службы, а также психологически подготовиться к отправке в зону СВО.

В Самарской области мобилизованные военнослужащие также восстанавливают навыки ведения стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу и технику противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов