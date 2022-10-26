Армия Армия Армия

Всполохи пламени и клубы дыма: кадры подготовки резервистов в Сибири

11:00 26.10.2022
Военнослужащие отработали упражнения стрельб из автоматов Калашникова АК-12, пулеметов и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине, в ходе слаживания подразделений выполнили боевые стрельбы в Новосибирской области.

Как сообщает Минобороны России, тренировки проходили на полигоне Центрального военного округа как днем, так и ночью. Резервисты вели огонь по мишеням на расстоянии от 100 до 600 метров из автоматов АК-12, пулеметов и гранатометов РПГ-7В.

Один из мобилизованных, Олег, высоко отозвался о подготовке на полигоне и указал на индивидуальный подход к каждому военнослужащему.

«Подготовка проходит очень хорошо, боевое слаживание на высшем уровне. Маленько отличается от срочки. К каждому подход индивидуальный, кто чем владеет, к  тому и прикреплено данное оружие. Я не стал ждать повестку, так же пришли бы. Сам пошел в военкомат, подписали, сюда отправили», - сказал он.

Занятия проводились под чутким руководством инструкторов с боевым опытом. Во время обучения учитываются особенности проведения спецоперации. Подобные тренировки помогают мобилизованным восстановить навыки, полученные в ходе прохождения срочной службы, а также психологически подготовиться к отправке в зону СВО.

В Самарской области мобилизованные военнослужащие также восстанавливают навыки ведения стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу и технику противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:47 В стране и мире
Правительство России поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев - участников СВО
09:05 В стране и мире
В России продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортах
05:01 Армия
Видео
Главный козырь: что делает российские «Буки» успешным средством борьбы с HIMARS
05:02 Армия
Видео
Пробивая броню и укрепрайоны: кадры работы «Ураганов» в зоне спецоперации
02:33 В стране и мире
Видео
Побороть «огненного зверя»: мощный пожар на складе в Петербурге сняли с коптера
Популярное
Видео
По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Видео
Удар по наблюдательному пункту ВСУ: кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.